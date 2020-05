per Mail teilen

Bei der Spargel- und Erdbeerernte fehlen in der Region nach wie vor Erntehelfer. Deshalb fordert der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal eine erleichterte Einreise.

In normalen Jahren kommen rund 27.000 Erntehelfer aus Osteuropa nach Baden-Württemberg. Das ist derzeit wegen der Corona-Reisebeschränkungen aber nur mit Sondergenehmigungen und Extraflügen möglich.

Zu wenig Helfer im Einsatz

Nach Angaben des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer in Bruchsal sind in diesem Jahr je nach Betrieb 20 bis 50 Prozent weniger Helfer im Einsatz als in einem normalen Jahr. Ein Grund: die Landwirte dürfen aus hygienischen Gründen die Unterkünfte nur mit der halben Personenzahl belegen – und nur wenige Betriebe haben zusätzliche Zimmer angemietet.

Angst vorm Fliegen - Bus- und Bahnreisen gefordert

Hinzu kommt, dass sich offenbar viele Erntehelfer nicht ins Flugzeug zu steigen trauen, aus Angst vor Corona-Ansteckungen oder weil sie noch nie geflogen sind. Deshalb wünscht sich der Verband eine kontrollierte Einreise von Helfern mit Bussen und Bahnen. Gerade bei der beginnenden Erdbeerernte seien noch mehr Mitarbeiter nötig als beim Spargel.