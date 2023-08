per Mail teilen

Bauern sind Weltmeister im Unken- heißt es manchmal scherzhaft- aber dieses Jahr war auch wirklich extrem vom Wetter her: erst ein kaltes, nasses Frühjahr, dann ein extrem trockener und heißer Frühsommer und jetzt der Dauer-Regen- das kann ja nichts werden, dachten wir schon- und die Experten von der Raiffeisen Zentralgenossenschaft auch- aber wir wurden eines Besseren belehrt: die Getreideernte fällt am Ende viel besser aus, als befürchtet. Heute hat die Raiffeisen ZG in Karlsruhe ihre Bilanz vorgelegt. Heiner Kunold berichtet