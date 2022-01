Karlsruher Gemeinschaftsschule bereitet sich auf Unterrichtsbeginn vor

In der kommenden Woche beginnt in Baden-Württemberg wieder der Unterricht in den Schulen. Wie bereitet man sich auf die Omikron-Variante des Coronavirus vor?

Noch ist es ruhig auf den Gängen der Ernst-Reuter-Gemeinschaftsschule in der Karlsruher Waldstadt. Schulleiter Micha Pallesche sitzt in seinem Büro. Ordner und jede Menge Papier stapeln sich auf seinem Schreibtisch. Den räumt er eigentlich in den Ferien auf. Doch jetzt muss er die Schule auf Omikron vorbereiten. Schulleiter Micha Pallesche von der Ernst-Reuter-Schule in Karlsruhe bereitet sich auf die Schulöffnung vor. SWR "Die Zahlen steigen, ein Lockdown ist aber noch nicht absehbar. Man muss flexibel sein und wir haben die Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre" Video herunterladen (5 MB | MP4) Bis zum Ende der Woche rechnet Micha Pallesche mit klaren Ansagen von der Politik. Natürlich wäre es besser schon jetzt zu wissen was auf ihn zukommt, sagt er, aber er hat auch Verständnis. Denn die Situation ist genauso unklar, wie noch vor den Ferien. Man muss einfach auf alles gefasst sein, sagt der Rektor. Mit Hilfe von CO2-Ampeln soll Infektionen vorgebeugt werden. SWR Micha Pallesche sieht seine Schule bestens auf den Unterrichtsbeginn vorbereitet. Ob Präsenz, Wechselunterricht oder Lockdown – er hat für fast jedes Szenario einen Plan. "Wir wollen trotz der Isolation schauen, wie wir Möglichkeiten schaffen können, um die Schul-Gemeinschaft spüren zu können. Zu den größeren Herausforderungen der nächsten Wochen gehört für den Schulleiter, den Ausfall von Lehrern auffangen zu müssen. Was tun, wenn Lehrer in Quarantäne müssen, die Klasse aber vor Ort in der Schule sein kann. Aber auch hier wird sich eine Lösung finden. Größere Sorgen bereitet ihm die Situation der Schüler, falls es wieder zu Schulschließungen kommen sollte. Noch sind die Gänge an der Ernst-Reuter-Schule in der Karlsruher Waldstadt leer. SWR