Mehrere Omikron-Fälle in Gaggenauer Seniorenheim

In der Senioreneinrichtung "Haus Franziskus" in Gaggenau gibt es einen Corona-Ausbruch mit mehreren Omikron-Fälle. Das hat das Gesundheitsamt des Landratsamts Rastatt mitgeteilt.

Aktuell sind sieben Bewohnerinnen und Bewohner des "Haus Franziskus" in Gaggenau (Kreis Rastatt) sowie zwei Mitarbeitende positiv auf Corona getestet worden. Bei sechs Bewohnern gibt es Hinweise auf die Omikron-Variante. Zunächst war nur ein Wohnbereich der Einrichtung betroffen, inzwischen gibt es weitere Infektionen in einem zweiten Wohnbereich.

Laut Landratsamt ist keiner der Infizierten derzeit im Krankenhaus. Für die betroffenen Stationen gilt ab sofort ein Besuchsverbot.

Nach Corona-Ausbruch in Rastatt steigt Zahl der Toten

Unterdessen ist nach einem Corona-Ausbruch in einem Pflegeheim in Rastatt die Zahl der Toten auf zehn gestiegen. Dort hatten sich rund um die Weihnachtstage insgesamt 50 Bewohnerinnen und Bewohner mit dem Corona-Virus infiziert.

Vier von fünf Abteilungen des Hauses mit seinen aktuell 87 Bewohnern sind betroffen. Zahlreiche Infizierte hatten laut Landratsamt keine Boosterimpfung. Am Dienstag war ein mobiles Impfteam in dem Heim für Auffrischungsimpfungen vor Ort. Zunächst hatte nach dem Corona-Ausbruch das Technische Hilfswerk (THW) zwischenzeitlich in dem Seniorenheim in Rastatt ausgeholfen.