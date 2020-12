Die Polizei hat am Donnerstag in Karlsruhe erneut Gruppen von Menschen wegen Verstößen gegen das Ansammlungsverbot verwarnt. Insgesamt sprachen die Beamten bis zu 250 Menschen auf dem Marktplatz und auf dem Friedrichsplatz an. Gegen fünf Personen mussten Platzverweise ausgesprochen werden. Außerdem wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Am vergangenen Wochenende hatte die Polizei in Karlsruhe rund 800 Verstöße gegen Coronaregeln registriert.