Was versteht man unter offenem Vollzug?

Im offenen Vollzug müssen Gefangene ihre oft kürzere Zeit absitzen, weil sie zum Beispiel Geldstrafen nicht bezahlt haben. Sie arbeiten und verlassen dazu auch die Einrichtung. Bei der JVA Bruchsal sind sie unter anderem in der landwirtschaftlichen Produktion oder im Hofladen der Außenstelle tätig.



Durchschnittlich gab es laut Landesjustizministerium im offenen Vollzug in Baden-Württemberg in den vergangenen zwölf Jahren jährlich rund neun Entweichungen. 2023 konnten elf Gefangene entkommen, von denen fünf noch auf der Flucht seien. Bei ihnen gehe man nicht von einer Gefahr für die Bevölkerung aus und betreibe daher auch keine aktive Öffentlichkeitsarbeit, heißt es aus dem Ministerium. Im offenen Vollzug gibt es in der Regel keine oder nur verminderte Vorkehrungen gegen Entweichungen.