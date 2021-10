Busse und Bahnen in Karlsruhe fahren wieder

Busse und Straßenbahnen der Verkehrsbetriebe fahren in Karlsruhe seit Freitag wieder weitgehend planmäßig. Am Donnerstag hatte ein Warnstreik bei den technischen Diensten den Verkehr lahmgelegt.

Verkehrsbetriebe (VBK) und Gewerkschaft Verdi haben sich am Donnerstagabend soweit geeinigt, dass der Warnstreik bei den technischen Diensten den Betrieb der Straßenbahnen und Busse für die Kunden nicht mehr behindert. Laut VBK sollten am Freitag alle Straßenbahnen, die Busse und auch die Stadtbahn S2 wieder weitgehend planmäßig fahren. Die Stadtbahnen der Albtal-Verkehrsgesellschaft (AVG), die über Karlsruhe hinaus in der Umgebung unterwegs sind, waren von dem Warnstreik nicht betroffen, weil die Fahrer nicht nach dem Tarif im öffentlichen Dienst bezahlt werden, sondern nach dem Tarif der Deutschen Bahn.

Sicherheit war am Donnerstag nicht gewährleistet

Am Donnerstag wurden viele Fahrgäste vom Ausfall der Karlsruher Straßenbahnen und Busse überrascht. Weil Verdi das technische Personal der VBK zum Warnstreik aufgefordert hatte, riefen die VBK Busse und Bahnen in die Depots zurück. Die Sicherheit des Betriebs sei nicht gewährleistet, hieß es.

An den Haltestellen warteten am Donnerstag viele Fahrgäste vergeblich auf ihre Bahn. SWR Reporter Wolfgang Hörter war am Streiktag in Karlsruhe unterwegs:

Streit zwischen Verdi und VBK spitzt sich zu

Der Ton zwischen Verdi und den Verkehrsbetrieben Karlsruhe wird unterdessen rauer. "Die VBK eskaliert hier auf dem Rücken ihrer Fahrgäste", so der Geschäftsführer von Verdi Mittelbaden- Nordschwarzwald Thorsten Dossow in einer Pressemitteilung am Donnerstag. Laut Verdi wären die Fahrdienstausfälle in Karlsruhe mit einem Notdienst vermeidbar gewesen. Dass die Verkehrsbetriebe Karlsruhe den Betrieb von Bussen und Straßenbahnen trotzdem eingestellt haben, sieht Dossow als Provokation.

Die VBK bestritten diese Vorwürfe. Verkehrsbetriebe-Geschäftsführer Alexander Pischon erklärte, dass durch den unangekündigten Streik auch ein Notfallbetrieb nicht ohne Sicherheitsbedenken möglich gewesen wäre. Daher habe man den Verkehr zum Schutz der Fahrgäste eingestellt. SWR Reporter Tobias Zapp hat mit beiden Seiten gesprochen:

Frust bei den Fahrgästen

Den Fahrgästen an den Haltestellen ist jedenfalls egal, wer Schuld an der aktuellen Situation ist. Für sie heißt es so oder so: Warten! Es gibt allerdings noch Hoffnung. Die VBK und Verdi arbeiten nach eigenen Angaben an einer Notlösung. Sollten sich beide Parteien einigen können, dürften zumindest einige Busse und Straßenbahnen am Freitag doch wieder unterwegs sein.