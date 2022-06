Schlägerei nach CSD: Erste Ermittlungsergebnisse

Nach einer Schlägerei im Anschluss an die Christopher-Street-Day-Parade in Karlsruhe vor einer Woche gibt es erste Ermittlungsergebnisse. Eine Gruppe soll mehrere Personen verletzt und eine Regenbogenflagge angezündet haben. Bislang seien sechs Personen bekannt, die bei der Auseinandersetzung im Schlosspark verletzt wurden, so die Polizei. Alle hätten leichtere Verletzungen davongetragen. Nach den Ereignissen habe die Polizei eine sechsköpfige Gruppe festgehalten. Ob sich gegen sie ein Tatverdacht ergebe, werde ermittelt. Vorwürfe, Polizisten hätten Täter unkontrolliert weiterlaufen lassen und Betroffene beleidigt, ließen sich nicht bestätigen, so die Polizei weiter. Es wurde eine 14-köpfige Ermittlungsgruppe eingerichtet. Für Sonntagnachmittag haben Mitglieder der queeren Szene in Karlsruhe zu einer Demonstration gegen "queerfeindliche Gewalt" aufgerufen. 200 Teilnehmer werden erwartet.