Ein Metallbetrieb aus Birkenfeld soll für das Zyanid in der Kelterner Kläranlage verantwortlich sein. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim ermittelt gegen den Geschäftsführer.

Das Umweltamt des Enzkreises hatte den mutmaßlichen Verursacher des mit Zyanid verseuchten Abwassers ausfindig gemacht – einen Betrieb für Metallveredelung aus Birkenfeld. Die Staatsanwaltschaft Pforzheim geht der Sache jetzt nach und ermittelt wegen eines Anfangsverdachtes.

Es gelte zu klären, ob mit Zyanid kontaminiertes Abwasser gesetzeswidrig in die Kanalisation gelangt sei, teilte ein Sprecher mit. Eine Straftat würde bei Mutwilligkeit oder Fahrlässigkeit vorliegen. Der Strafrahmen sieht dafür Geldstrafen oder Freiheitsstrafen bis zu fünf Jahren vor.

Warnung der Anwohner wieder aufgehoben

Anfang Juni waren bei Proben auffällige Mengen an Zyanid im Abwasser festgestellt worden. Vorsorglich wurden die Anwohner der umliegenden Gewässer verständigt und davor gewarnt, insbesondere aus der Pfinz Wasser zu entnehmen. Diese Warnung ist am Dienstag dieser Woche wieder aufgehoben worden.

"Für die Umwelt ist die Sache glimpflich ausgegangen.“

Schäden für die Anwohner oder die Umwelt seien glücklicherweise ausgeblieben, teilte Bürgermeister Steffen Bochinger mit. Tote Fische seien in den Gewässern der Umgebung nicht entdeckt worden.

Beträchtlicher Schaden an der Kläranlage

Die Schäden an der Kläranlage hingegen seien beträchtlich, so Bochinger. Das mit Zyanid vergiftete Abwasser hatte die gesamte biologische Reinigungsstufe zerstört. Zehn Tage lang konnte die Anlage nicht normal arbeiten. In dieser Zeit sei nicht genügend gereinigtes Abwasser in die Pfinz gelangt. Zyanid allerdings ist laut Landratsamt außerhalb der Kläranlage nicht nachgewiesen worden. Erst mit Klärschlamm aus anderen Anlagen konnte der Prozess reaktiviert werden.

Der finanzielle Schaden könne noch nicht beziffert werden, dürfte aber erheblich sein, meinte Rathauschef Bochinger. Er hofft, dass der Verursacher bald zweifelsfrei feststeht. Dann werde dieser für den entstandenen Schaden aufkommen müssen.