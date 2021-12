Nach Judensternaktion: Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Volksverhetzung

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat Ermittlungen wegen Volksverhetzung aufgenommen, nachdem Zettel mit Judensternen an Schaufenstern in Bruchsal aufgehängt worden waren. Anfang Dezember hatte die Stadt Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Nach eingehender Prüfung sei klar, dass es sich um einen Straftatbestand handelt, so eine Polizeisprecherin gegenüber dem SWR. Es gebe demnach mehrere Hinweise und Anhaltspunkte zu mutmaßlichen Tätern, denen jetzt nachgegangen werde. Am ersten Dezemberwochenende hingen an mehreren Schaufenstern in Bruchsal und am Rathaus Zettel mit Judensternen. Darunter stand "Ungeimpfte sind hier unerwünscht“. Der baden-württembergische Antisemitismusbeauftragte Blume hatte die Verwendung des Judensterns durch Impfgegner als ein Zeichen der Verrohung scharf kritisiert.