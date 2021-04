per Mail teilen

Die Kriminalpolizei Rastatt hat Ermittlungen gegen einen älteren Mann wegen eines Sexualdelikts eingeleitet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen soll er am Samstag ein Mädchen in einer Kleingartenanlage angesprochen haben. Dabei bot er dem Mädchen Kekse an und küsste es auf Mund und Wange. Nachdem sich das Kind seinen Eltern anvertraut hatte, verständigten die die Polizei. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.