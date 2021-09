per Mail teilen

Die Ermittlungen zu dem gewaltsamen Tod eines Obdachlosen in Pforzheim dauern weiter an. Die Polizei hat inzwischen einen möglichen Zeugen befragt, den sie auch mithilfe eines Fotos gesucht hatte. Nach Angaben eines Sprechers fehlen aber weiter konkrete Hinweise auf den oder die Täter. Das 31-jährige Opfer war vor zweieinhalb Wochen tot auf einer Bank an der Enz gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Eine 40-köpfige Sonderkommission ermittelt.