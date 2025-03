Ermittlungen wegen AfD-"Abschiebetickets" in Karlsruhe eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat Ermittlungen gegen AfD-Politiker eingestellt. Die Partei hatte im Bundestagswahlkampf Flyer in Form von "Abschiebetickets" verteilt.

In Karlsruhe sind die Ermittlungen gegen AfD-Politiker aus der Region wegen Volksverhetzung eingestellt worden. Vor der Bundestagswahl im Februar hatte die AfD Karlsruhe Wahlkampfflyer in Form von "Abschiebetickets" in Umlauf gebracht. Daraufhin hatten mehrere Politiker und Privatpersonen Anzeige erstattet.

Staatsanwaltschaft Karlsruhe: Kein hinreichender Tatverdacht auf Volksverhetzung

Etwa zwei Monate wurde unter anderem wegen des Vorwurfs der Volksverhetzung und der Beleidigung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe kommt nun zu dem Ergebnis, dass bei beiden Fällen kein hinreichender Tatverdacht besteht. Die Ermittlungen wurden eingestellt.

Die hier in Rede stehende Wahlwerbung der AfD stellt ein vom Schutzbereich der Mеinungsäußerungsfreiheit erfasstes Werturteil dar.

Im politischen Meinungskampf dürfe Kritik auch in überspitzter und polemischer Form geübt werden, heißt es in der Begründung weiter. Die Staatsanwaltschaft konnte lediglich eine Verletzung der Impressumspflicht feststellen, weil den Angaben zufolge der Herausgeber des Flyers nicht eindeutig identifizierbar ist.

Zunächst war von etwa 20 Anzeigen die Rede gewesen. Die Zahl wurde von Polizei und Staatsanwaltschaft im Laufe der Ermittlungen allerdings nach unten korrigiert. Auch in Heidelberg waren zuvor entsprechende Ermittlungen eingestellt worden.

AfD-"Abschiebetickets" aus Karlsruhe sorgten bundesweit für Diskussionen

Die Wahlkampf-Aktion der AfD Karlsruhe hatte im Januar in ganz Deutschland für Wirbel gesorgt. Zunächst hieß es, dass in Karlsruhe Menschen mit Migrationshintergrund Flugtickets mit der Aufschrift "Abschiebetickets" im Briefkasten gefunden hätten.

Über einen QR-Code auf dem Flyer gelangte man auf die Internetseite der AfD Karlsruhe. Die Partei gab später an, bis zu 30.000 dieser "Tickets" gedruckt zu haben, um sie an Wahlkampfständen und in Briefkästen zu verteilen. Es sei aber nicht gezielt nach ausländisch klingenden Namen an Briefkästen gesucht worden.

Die Linke Karlsruhe zeigt Unverständnis über Verfahrenseinstellung gegen AfD

Die Karlsruher Linke äußerte Unverständnis über die bekannt gewordene Entscheidung der Staatsanwaltschaft, kein Verfahren gegen die AfD einleiten zu wollen.

Die Aktion der AfD bleibt menschenverachtend. Dass wir mit unserem Rechtsempfinden nicht allein sind, zeigen die Dutzenden Mit-Anzeigenden.

Man wolle auch zukünftige Verdachtsfälle zur Anzeige bringen. Man wolle sich niemals an so etwas gewöhnen und stelle sich weiterhin vor seine Mitmenschen", so die Partei Die Linke in ihrer Stellungnahme weiter.

AfD-Wahlkampfaktion hatte Proteste und Demonstrationen ausgelöst

Nach Bekanntwerden der "Abschiebetickets" hatte es scharfe Kritik aus Politik und Gesellschaft gegeben. Karlsruhes Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) sprach davon, dass mit der Aktion eine Grenze überschritten worden sei und sie den Zusammenhalt in der Gesellschaft gefährde.

An zahlreichen Protesten in Karlsruhe und anderen Orten im Land hatten Tausende Menschen teilgenommen. Insbesondere bei Menschen mit Migrationsgeschichte hatte die AfD-Wahlkampfaktion Unsicherheiten und Ängste ausgelöst.