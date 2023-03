Karlsruhe: Ermittlungen gegen Pforzheimer Baptisten-Gruppe eingeleitet

per Mail teilen

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat Ermittlungen gegen eine Pforzheimer Baptisten-Gruppe wegen des Anfangsverdachts der Volksverhetzung eingeleitet. Dem Prediger der Gruppe wird das Verbreiten von Hassbotschaften vorgeworfen.

Anselm Urban ist das Oberhaupt der selbsternannten Baptisten-Gruppe in Pforzheim. Die Gemeinde agiert unter dem Namen "Baptistenkirche zuverlässiges Wort" und ist ein von Urban gegründeter Ableger der amerikanischen "Faithful Word Baptist Church". Die amerikanische Gruppe gilt als antisemitische Sekte und wünscht unter anderem Homosexuellen den Tod.

Prediger ruft zum Mord auf

Das Oberhaupt der Pforzheimer Gruppierung, Anselm Urban, lebt schon seit längerem nicht mehr in Deutschland. Stattdessen spricht er über Videobotschaften aus den USA zu seinen Anhängern in Deutschland. Darin hat er öffentlich gegen queere Menschen gehetzt und zum Mord an dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung, Sven Lehmann, aufgerufen. Daraufhin wurde er wegen Volksverhetzung und Beleidigung zu einer Geldstrafe verurteilt. Die Hasspredigten hörten damit jedoch nicht auf.

"Die Äußerungen sind entsetzlich. Es sind abstoßende und menschenverachtende Aussagen."

Evangelische Kirche fordert Ermittlungen gegen Sekte

Die Dekanin der evangelischen Kirche Pforzheim, Christiane Quincke, hat deshalb die Staatsanwaltschaft um Ermittlungen mit Blick auf Hassrede und Volksverhetzung gegen die selbsternannten Baptisten gebeten. Diese wurden jetzt eingeleitet, auch weil Anzeige gegen die Gruppe erstattet wurde. Diese soll laut Chrstiane Quincke aber nicht von ihr kommen.

"Solche volksverhetzenden und diskriminierenden Äußerungen verletzen die Menschenwürde."

Die Gruppe aus Pforzheim ist unter anderem auf Facebook und YouTube aktiv. Dort ist auch immer noch das Video zu finden, in dem Anselm Urban zum Mord an dem Queer-Beauftragten der Bundesregierung aufruft. Der Bund der Evangelischer-Freikirchlicher Gemeinden in Deutschland, zu denen auch die Baptisten gehören, hat sich bereits von der Gruppe aus Pforzheim distanziert.