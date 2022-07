Tote Frau in Dobel: Ermittlungen laufen auf Hochtouren

Nach dem Tod einer Frau in Dobel (Kreis Calw) sucht die Polizei noch immer nach dem Täter oder der Täterin. Videoaufzeichnungen könnten nun dabei helfen.

Die Ermittler hoffen nun über private Hausvideoüberwachungsanlagen im Ort und über Foto- und Videoaufzeichnungen von Passanten Hinweise auf den Täter zu bekommen. Wer solches Material vom Mittwoch zwischen 18 und 21 Uhr besitze, solle dies bitte der Polizei zur Verfügung stellen, heißt es in einer Mitteilung.

Großer Polizeieinsatz in Dobel

Am vergangenen Donnerstag wurde die tote Frau in ihrem Wohnhaus in Dobel gefunden. Daraufhin nahm die Sonderkommission "Loipe" ihre Ermittlungen auf. 34 Kriminalbeamte sind mit dem Fall befasst. Sie suchten am Donnerstag und Freitag die Umgebung des Tatorts weiträumig ab.

Augenzeugen in Dobel berichten außerdem von Beamten der Spurensicherung, die in ihren weißen Spezialanzügen rund um das Anwesen der getöteten Frau bei der Arbeit waren.