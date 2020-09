Im Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat es am Dienstag auch Razzien in Baden-Württemberg gegeben. Festgestellte Fälle von Kinderpornografie steigen laut Bundeskriminalamt in den letzten Jahren kontinuierlich an. Auch in Karlsruhe fahnden Ermittler.

Allein im Jahr 2019 gab es in Deutschland rund 12.000 Fälle, in denen Menschen kinderpornografisches Material besessen, verbreitet oder sogar hergestellt haben. Für die Ermittler ist das kein einfacher Job. Sie müssen das sichergestellte Material, von dem es immer mehr gibt, auswerten. Das Ziel: Kinder aus Gefahr retten Hinter jedem Video, hinter jedem Bild könnte sich ein Missbrauch verstecken, sagt ein Ermittler der Kriminalpolizei Karlsruhe, der nicht namentlich genannt werden will. Seit sechs Jahren sichtet er sichergestelltes Material. Das oberste Ziel: durch die Sichtung herauszufinden, ob die dort gezeigten Kinder sich möglicherweise noch in Gefahr befinden. Bei der Karlsruher Polizei gibt es vier Fahnder, die sich um Kinderpornografie kümmern. SWR Auch wenn er gezielt nach Kinderpornografie sucht, bekommt er viel mehr zu sehen - das ist extrem belastend. Hunderte Terrabyte - das sind hunderttausende von Videos und Filmen - liegen auf abgesicherten Servern bei der Karlsruher Kriminalpolizei. Und es werden immer mehr. Software hilft bei der Auswertung der Aufnahmen Software hilft dabei, das Material systematisch auszuwerten. Fünf Beamte der Kriminalpolizei in Karlsruhe befassen sich mit dem Thema Kinderpornografie. Immer wieder neues Videomaterial in einem abgesicherten Raum auszuwerten, geht an die Substanz. Entlastung bringt auch das Gespräch mit Psychologen und die Gewissheit, jederzeit den Dienstbereich wechseln zu können, wenn es nicht mehr geht. "Wer sagt, für den Job müsse man abgestumpft sein, ist fehl am Platz." Ermittler für Kinderpornografie der Polizei Karlsruhe Als der Ermittler damals für den Job angefragt wurde, wusste er nicht, wie er damit umgehen sollte. Denn er ist Familienvater, hat zwei kleine Kinder. Schreckliches Material zu sehen und dann nach Hause zu kommen, verändert auch das Klima in der eigenen Familie. Doch das nimmt er in Kauf, weil er auch andere Kinder beschützen will.