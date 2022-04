Trockenschäden: Erlebnispfade im Nationalpark gesperrt

per Mail teilen



Im Nationalpark Schwarzwald müssen zwei Erlebnispfade bis Ende Mai geschlossen. Trockene Bäume machen Angaben der Nationalparkverwaltung zufolge den Spaziergang durch den Wald zu gefährlich. Rund 50 Buchen am Luchs- und Wildnispfad haben demnach extreme Trockenschäden, vor allem die Kronen könnten ohne Vorwarnung abbrechen, so Simone Beck, vom Fachbereich Wald- und Naturschutz. Da die Erlebnispfade aber besonders für Kinder, Jugendliche und Familien konzipiert wurden, hat die Sicherheit in diesem Fall klar Vorrang. Wo Baumkletterer zum Einsatz kommen können, wird das Totholz aus der Krone entfernt. Sind die Bäume nicht mehr zu retten, sollen diese gefällt werden.