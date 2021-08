per Mail teilen

40.000 Euro Sachschaden ist gestern Abend bei einem Verkehrsunfall in Pforzheim entstanden. Ein 23-jähriger Autofahrer war unterwegs, als ein Kind plötzlich zwischen zwei geparkten Fahrzeugen auf die Straße rannte. Laut Polizei wich er nach rechts aus um eine Kollision mit dem Kind zu verhindern, und krachte dabei in einen am Fahrbahnrand geparkten Pkw.