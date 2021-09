CDU-Kandidat Krichbaum gewinnt im Wahlkreis Pforzheim

per Mail teilen

Die Ergebnisse im Wahlkreis Pforzheim sind da: Gunther Krichbaum (CDU) behält das Direktmandat. Katja Mast (SPD) landet auf Platz zwei, zieht aber über die Landesliste erneut in den Bundestag ein.

Wer zieht aus dem Wahlkreis Pforzheim in den Bundestag ein? Im Wahlkreis Pforzheim hat Gunther Krichbaum (CDU) das Direktmandat geholt. Katja Mast (SPD), Stephanie Aeffner (Grüne) und Rainer Semet (FDP) ziehen über die Landesliste in den Bundestag ein.

Gunther Krichbaum (CDU) verteidigt sein Direktmandat für den Wahlkreis Pforzheim. 28,5 Prozent der Wählerinnen und Wählern stimmten für ihn. Auf Platz zwei landet die SPD-Kandidatin Katja Mast mit 20,9 Prozent. Diana Zimmer von der AfD sichert sich mit 14,1 Prozent der Stimmen Platz drei. Danach folgen Stephanie Aeffner (Grüne) und Rainer Semet (FDP) mit jeweils 12,7 Prozent.

SPD-Kandidatin Katja Mast wird über die Landesliste ebenfalls wieder in den Bundestag einziehen. Sie freut sich über das gute Abschneiden ihrer Partei.

Auch der FDP-Landtagsabgeordnete aus dem Enzkreis, Erik Schweickert, freut sich über das gute Abschneiden der FDP.

CDU-Kandidat Gunther Krichbaum ist enttäuscht über das Ergebnis der Union. "Die CDU gehört da nicht hin, wo sie ist", sagte er dem SWR.

Die Ausgangslage

Gunther Krichbaum hat seit 2002 das Direktmandat für den Bundestagswahlkreis Pforzheim inne. Spannend wird das Duell zwischen den Grünen und der AfD. Die Grünen waren bisher in Pforzheim schwächer als in anderen Wahlkreisen oder im Land. Das Thema Klimaschutz spielt in der hoch verschuldeten Stadt Pforzheim bisher keine große Rolle.

Wie schneiden AfD und Grüne in Pforzheim ab?

Bei der letzten Bundestagswahl 2017 waren die Grünen noch nicht einmal zweistellig, dafür landete die AfD vor den Grünen auf Platz drei. Bei der Landtagswahl 2021 war es plözlich umgekehrt. Der 25-jährige Felix Herkens, ein grüner Student, schnappte dem AfD-Kandidaten überraschend das Direktmandat weg, die AfD belegte nur Platz vier.