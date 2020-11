Trekking im Schwarzwald

Das Projekt Trekking Schwarzwald wurde 2017 gemeinsam von den Naturparken Schwarzwald Mitte/Nord und Südschwarzwald, dem Nationalpark Schwarzwald und ForstBW initiiert. Ziel ist es, in Abstimmung mit dem Naturschutz und Waldbesitzern ein Netzwerk von Trekking-Camps entlang zentraler Fernwanderwege des Schwarzwaldes zu etablieren. So ist das Übernachten im Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord und im Nationalpark Schwarzwald seit Projektbeginn in insgesamt sechs Trekking-Camps zwischen Baden-Baden, Baiersbronn und Freudenstadt ganz offiziell erlaubt.