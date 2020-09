Der Kulturring Karlsruhe zieht nach seinem Sommerfestival "Toujours Kultur!" eine positive Bilanz. Rund 3.500 Besucher kamen zu den Open-Air-Veranstaltungen auf dem Gelände des Alten Schlachthofs.

Die freien Kulturträger und -vereine, die jeweils mehrere Abende oder Nachmittage unter freiem Himmel gestaltet hatten, sind mit dem Ergebnis nach eigenen Angaben rundweg zufrieden. Das Festival ist am Wochenende nach über zwei Monaten zu Ende gegangen.

Sommerfestival "Toujours Kultur!" Pressestelle Tollhaus Bernadette Wozniak-Fink

Insgesamt sei das als Notprogramm kurzfristig aus dem Boden gestampfte Festival prima gelaufen, sagte Gérald Rouvinez-Heymel, einer der Vorstände des Kulturrings. Er habe den Eindruck, dass das Festival gut von den Karlsruherinnen und Karlsruhern angenommen wurde. Auch die Akzeptanz der Corona-Maßnahmen sei hoch gewesen.

Viel Solidarität bei Sommerfestival "Toujours Kultur!"

"Das Toujours Kultur!-Open-Air-Festival war nicht nur ein starkes Statement für die freie Kulturszene in Karlsruhe, sondern hat auch die einzelnen Kulturring-Mitglieder einander näher gebracht", so Kulturring-Vorsitzende Britta Velhagen. Die erlebte Solidarität und Zusammenarbeit, bei der sich alle gegenseitig halfen, werde die Kulturschaffenden in der Stadt auch für die Zukunft weiterbringen, so Velhagen weiter.

Open-Air-Veranstaltung auf dem Gelände des Alten Schlachthofs Pressestelle Bernadette Wozniak-Fink

Der Kulturring Karlsruhe denkt darüber nach, das Festival auch 2021 wieder zu veranstalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Voraussetzung dafür sei eine gesicherte Finanzierung. 2020 wurde das Kulturfestival unter anderem von der Stadt Karlsruhe und der Fächer GmbH unterstützt. Das Filmprogramm wurde im Rahmen des baden-württembergischen Kultursommers 2020 vom Land gefördert.