Stadt wertet Einsatz von Impfbus als Erfolg

Die Stadt Pforzheim wertet eine Impfbusaktion am Freitag vor dem Industriehaus als Erfolg. Bis zum späten Nachmittag hatten sich dort 130 Personen impfen lassen. "Es ist sehr erfreulich, dass sich jetzt viele Menschen doch noch für eine Impfung entscheiden", so der Leiter des Katastrophenschutzes, Sebastian Fischer. Umso richtiger sei die Entscheidung gewesen, auch nach der Schließung des Kreisimpfzentrums ein Impfangebot aufrecht zu erhalten. Auch am Samstag und am verkaufsoffenen Sonntag wird der Impfbus in der Stadt Halt machen.