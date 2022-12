Erdwärmebohrung in Graben-Neudorf erfolgreich

„Mein Ziel ist die erfolgreiche Bohrung als Weihnachtsgeschenk unter dem Christbaum“, so erklärte Herbert Pohl, Geschäftsführer der Deutschen Erdwärme mit Sitz in Karlsruhe, den aktuellen Projekt- Fortschritt am Bohrplatz in Graben-Neudorf. Man habe bis in eine Tiefe von rund 3.500 Meter gebohrt und stehe kurz vor Erreichen des Reservoirs, wo die Experten rund 180 Grad heißes Wasser erwarten. Genau so habe man im Vorfeld die Modelle berechnet. „Wir haben was die Präzision angeht, neue Maßstäbe gesetzt, fügte der Geschäftsführer an. Mit dem Blick auf die geplante Fertigstellung des Geothermiekraftwerks wurde gesagt, man wolle die Wärmewende in der Region vorantreiben, ähnliche Bohrvorhaben seien zum Beispiel in Waghäusel, Neureut, Dettenheim in der Diskussion.