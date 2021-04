per Mail teilen

Das Rot Gold steht in den Startlöchern - auf den Erdbeerfeldern in Baden-Württemberg geht langsam die Ernte los. Noch sind nicht allzu viele reif, aber je mehr Sonnenschein, desto größer die Erntemengen. In Iffezheim beim Erdbeerbauern Huber werden aktuell die ersten Früchte aus dem Folientunnel geholt und Rebekka Plies war bei der Ernte mit dabei.