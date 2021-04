Die Saison für badische Erdbeeren hat begonnen. In Iffezheim werden die ersten roten Früchtchen geerntet. Aus "geschütztem Anbau", das heißt unter Folien, der in den vergangenen Jahren für die Erzeuger immer wichtiger wurde.

Die Sonne strahlt über den Erdbeerfeldern in Iffezheim, und über den Erdbeeren stehen schützend weiße große Tunnel, die besonders die Kälte abhalten. Innendrin kleine Dämme und unendlich viele kleine und größere Früchtchen, etliche davon schon rot und damit reif.

Die Sorte "Quickie" ist, wie es der Name schon sagt, besonders schnell und kann deswegen auch jetzt schon geerntet werden. Noch werden die ersten Erdbeeren in kleinen 250 Gramm Schälchen verkauft. Bald sollen weitere Sorten folgen, die dann auch in 500 Gramm Schalen angeboten werden.

"Die Corona-Teststrategie ist für uns eine enorme logistische Herausforderung mit zwei Tests pro Woche und Person, aber es gibt uns auch eine enorme Sicherheit." Stefan Huber, Erdbeerbauer aus Iffezheim

Corona setzt Erdbeerbauern unter Druck

Die Erdbeerbauern sorgen sich um die Ernte in diesem Jahr. Die aktuellen Corona-Quarantäne-Regeln könnten dazu führen, dass viele der dringend gebrauchten Arbeitskräfte aus Osteuropa nicht kommen. Neu ist 2021, dass Helfer aus gewissen Regionen erst 14 Tage in ihrem Zimmer auf dem Hof in Quarantäne gehen müssen. Um weniger Wechsel beim Personal zu haben wurde auch in diesem Jahr die normalerweise auf drei Monate befristete sozialversicherungsfreie Beschäftigung auf fünf Monate verlängert.