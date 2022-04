Erdbeerernte in Baden startet

Die Erdbeerbauern in Baden starten mit der Haupternte. Das hat der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern in Bruchsal mitgeteilt. Die Erdbeerpflanzen in Deutschland haben den Winter und die Frostnächte dank Folientunnel oder anderen Abdeckungen im Freiland gut überstanden, so der Geschäftsführer des Verbands Süddeutscher Spargel- und Erdbeerbauern, Simon Schumacher. Der Verbandsgeschäftsführer rechnet damit, dass die Kunden in diesem Jahr deutlich mehr - etwa sieben Euro pro Kilo - bezahlen müssen. Grund dafür seien gestiegene Produktionskosten.