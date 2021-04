In dieser Woche startet in Baden die Erdbeersaison. Die Region ist die früheste in ganz Deutschland. Der Saisonstart gleicht vom Datum her dem Erntebeginn im vergangenen Jahr.

Allerdings funktioniert auch in der Rheinebene die Ernte zunächst nur in Folientunneln. Ab Mitte der Woche wird mit ersten, relevanten Mengen gerechnet, teilt der Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer (VSSE) in Bruchsal mit. Die Erdbeerpflanzen seien gut durch den Winter gekommen. Der Verband rechnet deshalb mit ausreichenden Mengen. Freilanderdbeeren werden nicht vor Mai erwartet. Genügend osteuropäische Erntehelfer und Erntehelferinnen Auch bei den Erntehelfern gebe es im Vergleich zum Vorjahr keine Engpässe. Im vergangenen Jahr habe jeder deutsche Haushalt durchschnittlich 4,2 Kilogramm Erdbeeren gegessen, meldet der VSSE. Etwas mehr als die Hälfte davon stammt aus deutschem Anbau. Erdbeersaison unter Corona-Bedingungen Bereits im vergangenen Jahr war die Erdbeersaison wegen der Corona-Pandemie außergewöhnlich. Der durch Corona erhöhte Produktionsaufwand wurden durch eine gute Nachfrage kompensiert, bilanziert der VSSE.



Zum einen waren es die zusätzlich anfallenden Kosten durch die Infektionsschutzmaßnahmen für Erntehelfer-Flüge, zusätzliche Unterkünfte und weitere Sanitäranlagen. Zum anderen stiegen bei den Anbauern die Lohnkosten durch die schlechtere Pflückleistung der inländischen Erntehelferinnen und -Helfer im Vergleich zu ihren geübteren osteuropäischen Kollegen. Zum Teil waren die Lohnkosten doppelt so hoch wie in früheren Jahren. Insgesamt verlief die Saison 2020 aber besser als erwartet.