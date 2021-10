Suchaktion nach vermisstem Schwimmer im Epplesee

Am Freitagabend hat es eine große Suchaktion nach einem vermeintlich vermissten Schwimmer im Epplesee in Rheinstetten-Forchheim (Landkreis Karlsruhe) gegeben. Badegäste meldeten laut Polizei einen Mann, der zum Schwimmen in den See gegangen war. Weil an der Einstiegsstelle nach gut einer Stunde immer noch Kleidung lag, vermuteten sie, dass etwas passiert sein könnte. Daraufhin begann die Suchaktion von DLRG und Feuerwehr. Wenig später wurde der Mann gefunden. Er hatte den Badesee an einer anderen Stelle verlassen, die Kleidung an der Einstiegsstelle gehörte nicht zu ihm.