Im Enzkreis darf der Einzelhandel wieder "Click & Meet" anbieten, auch Museen und Galerien dürfen wieder öffnen. Die Lockerungen gelten ab heute. Wie zuverlässig die Zahlen sind, ist aber unklar.

Am Karfreitag lag der Enzkreis dreimal hintereinander über einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100 und beschloss die sogenannte Notbremse. Alle vorherigen Lockerungen wurden also zurückgenommen, der Einzelhandel sowie Museen mussten schließen. Die Notbremse griff wegen der Osterfeiertage erst am Osterdienstag.

Enzkreis musste Corona-Notbremse aufheben

Seit Ostersonntag sinken die Neuinfektionen aber schon wieder. Am Donnerstag lag die Sieben-Tage-Inzidenz den fünften Tag in Folge unter 100 und damit musste der Landkreis die Notbremse wieder aufheben.

"Diesen Automatismus gibt uns die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg klar vor. [...] Als Landkreis haben wir hier keinen Spielraum." Bastian Rosenau (parteilos), Landrat des Enzkreises

Allerdings zweifeln Experten unter anderem des Robert-Koch-Instituts (RKI) an der Aussagekraft der aktuellen Corona-Zahlen. Über die Osterfeiertage wurde weniger getestet und weniger Menschen sind mit Symptomen zum Arzt gegangen, Infektionen könnten also unentdeckt geblieben sein.

Dennoch freut sich der Landrat des Enzkreises über die sinkenden Zahlen und ruft die Bürgerinnen und Bürger weiterhin zur Vorsicht auf. Damit der Landkreis die Lockerungen nicht bald wieder zurücknehmen müsse, sollten sich alle nach wie vor an die AHA-Regeln halten, heißt es in einer Pressemitteilung des Enzkreises. Außerdem solle man die Testmöglichkeiten nutzen.

Keine Lockerungen in Karlsruhe

Der Stadtkreis Karlsruhe war bis Donnerstag in einer ähnlichen Situation. Auch hier griff ab Dienstag die Notbremse, auch hier sanken parallel dazu die Infektionszahlen. Nun lag die Sieben-Tage-Inzidenz aber bei genau 100 (Stand 8.4.) und Lockerungen sind vorerst vom Tisch.

Der Landkreis Karlsruhe, der Kreis Rastatt und Baden-Baden allerdings liegen seit Wochen stabil über 100, Pforzheim und der Kreis Calw unter 100.