Mehrere Personen von Unbekanntem mit Pfefferspray angegriffen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Nagold mehrere Personen mit Pfefferspray angegriffen. Nach Angaben der Polizei fanden die Attacken im Zeitraum zwischen 2:30 und 3:30 Uhr im Bereich des Vorstadtplatzes in Nagold statt. Bislang sind der Polizei vier Personen bekannt, die von dem Täter mit Pfefferspray besprüht wurden. Die Geschädigten mussten medizinisch versorgt werden. Das Polizeirevier Nagold bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sich zu melden.