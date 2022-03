Städte richten Koordinierungsstellen für Flüchtlinge aus Ukraine ein

Das Landratsamt des Enzkreises hat eine "Task Force Ukraine" eingerichtet. Das Gremium will Antworten auf Fragen rund um Asylanträge von Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine beantworten. Auch die Stadt Pforzheim hat einen entsprechenden Koordinierungsstab gebildet. Wie viele Menschen aus der Ukraine tatsächlich in den Enzkreis kommen werden, lässt sich laut Landratsamt zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Man sei allerdings vorbereitet. Erste Hilfestellungen rund um den Asylstatus und Aufenthaltsrecht seien vom Land bereits erlassen worden. Auch die Stadt Baden-Baden bereitet sich auf die Aufnahme von Flüchtlingen aus der Ukraine vor. Menschen, die kurzfristig Wohnraum zur Verfügung stellen können, sollen sich mit der Stadtverwaltung in Verbindung setzen. Karlsruhe hatte am Wochenende bereits angekündigt, eine entsprechende Koordinierungsstelle zwischen Stadt und Flüchtlingshilfe einzurichten.