Der Enzkreis hat seinen Haushalt für das kommende Jahr verabschiedet. Der Etat ist in vielen Bereichen von den Folgen der Corona-Pandemie bestimmt. Schon die absolute Rekordzeit von gerade mal elf Minuten bis zur Abstimmung zeigte, wie stark Corona beim Haushalt mitspielt. Um die Sitzung in der Remchinger Kulturhalle auf das Nötigste zu beschränken, hatten alle Fraktionen auf den mündlichen Vortrag ihrer Reden verzichtet. Ein Loch von sieben Millionen Euro im Haushalt galt es zu stopfen – auch weil durch Corona die Sozialausgaben gestiegen sind. Das soll vor allem durch höhere Kredite als ursprünglich geplant ausgeglichen werden. Die Kreisumlage soll nach dem Willen der Kreisräte nur mäßig steigen – auch die Gemeindekassen litten unter den Corona-Folgen, hieß es. Insgesamt umfasst der Kreisetat Einnahmen und Ausgaben in Höhe von rund 250 Millionen Euro.