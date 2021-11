Enzkreis-Gemeinden sagen wegen Corona Veranstaltungen ab

Der Enzkreis zieht die Notbremse: alle kommunalen Veranstaltungen der nächsten Wochen sind jetzt abgesagt worden. Grund sind die zuletzt massiv gestiegenen Coronazahlen. "Sich schützen und vernünftig sein ist das Gebot der Stunde", mahnte am Freitag Landrat Bastian Rosenau. Die Situation in den Kliniken sei so angespannt wie noch nie seit Beginn der Pandemie. Die Enzkreis-Bürgermeister hätten daher beschlossen, alle kommunalen Veranstaltungen in den nächsten Wochen abzusagen. Das trifft vor allem diverse Weihnachtsmärkte – darunter auch der am zweiten Adventswochenende geplante Markt im Maulbronner Klosterhof. Landrat Rosenau appellierte auch an Vereine und private Veranstalter, ebenfalls auf größere Veranstaltungen zu verzichten. Zugleich sollen die Impfangebote in den Gemeinden ausgeweitet werden. So sei etwa in Mühlacker in Zusammenarbeit mit den Enzkreis-Kliniken eine Impfambulanz geplant.