In der vergangenen Nacht ist ein Geldautomat in Friolzheim im Enzkreis gesprengt worden. Die Täter sind noch auf der Flucht. Laut Polizei wurde ein hoher fünfstelliger Betrag gestohlen.

Unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht einen Geldautomaten in Friolzheim im Enzkreis gesprengt und einen hohen fünfstelligen Betrag entwendet. Laut Polizei wird derzeit nach mindestens drei Tätern gefahndet, die vermutlich von Zeugen am Tatort gesehen wurden. Außerdem geht die Polizei derzeit von einem niedrigen sechsstelligen Sachschaden aus.

Enzkreis: Gebäude wurde geräumt

Bei dem betroffenen Gebäude soll es sich um eine reine Bankfiliale handeln. Ein angrenzendes Mehrfamilienhaus wurde vorsorglich geräumt. Betroffen waren knapp ein Dutzend Personen, die mittlerweile wieder zurück konnten. Angaben zu möglicher Beute und Schaden können laut Polizei derzeit noch nicht gemacht werden.