In Eisingen im Enzkreis ist es laut Polizei am Samstagmorgen zwischen zwei Männern zu einer heftigen Streit gekommen. Danach soll der 29-Jährigen den 18-Jährigen vor ein Müllauto gestoßen haben.

Müllauto überrollt Mann teilweise

Das Müllauto konnte nach Angaben der Beamten nicht mehr rechtzeitig anhalten und der junge Mann wurde teilweise überrollt. Er sei dabei schwer verletzt worden und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Aktuell bestehe aber keine Lebensgefahr.

Mutmaßlicher Täter nach Flucht in Eisingen festgenommen

Der 29-Jährige habe danach zunächst die Flucht ergriffen. Nach einer Fahndung in Eisingen konnte die Polizei ihn jedoch am Samstag festnehmen. Am Sonntag soll er dem Haftrichter vorgeführt werden. Dann entscheide sich auch, ob er in Untersuchungshaft muss. Die Ermittlungen wegen Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes dauern nach Angaben der Polizei noch an.