Schweißperlen auf der Stirn, angsterfüllte Blicke und wild durcheinander wuselnde Menschen. So stellt man sich in der Regel die verzweifelte Suche nach einem Weihnachtsgeschenk kurz vor Heiligabend vor. Auch in Karlsruhe geht das Weihnachtsgeschäft in den Endspurt. Und deshalb haben wir unseren Kollegen Tobias Zapp mal raus auf die Straße geschickt, um zu schauen, wie hoch der Stresspegel bei den Leuten mittlerweile ist. Und vor allem natürlich, was am Ende in den Einkaufstüten landet.