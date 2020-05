per Mail teilen

Der Karlsruher Oberbürgermeister Frank Mentrup (SPD) erhält bei der kommenden OB-Wahl wieder die Unterstützung der Grünen. Das hat die Partei am Mittwochabend entschieden.

Die Abstimmung auf der Kreismitgliederversammlung der Grünen fiel deutlich aus: 69 von 75 Stimmen gingen an Frank Mentrup, zwei Mitglieder enthielten sich. Nach 2012 tritt er damit zum zweiten Mal als gemeinsamer Kandidat von SPD und Grünen bei der Oberbürgermeisterwahl in Karlsruhe an. Grünen- Kreisvorstand Elisa Weintraub betonte, dass das gemeinsame Wahlprogramm viele grüne Ideen enthalte.

"Die Nominierung von Frank Mentrup war nicht selbstverständlich. Für uns stand stets die Frage im Vordergrund, wie wir unsere Inhalte, darunter vor allem unsere ambitionierten Klimaschutzziele, in Karlsruhe am besten umsetzen können." Elisa Weintraub, Kreisvorstand der Grünen

Mentrup zeigte sich nach der Wahl erleichtert. Er hatte nicht mit einer so deutlichen Zustimmung gerechnet. Bereits im Vorfeld hatten sich beide Parteien auf wichtige Kernpunkte geeinigt.

Mentrup bei den Grünen SWR SWR

Einigkeit bei Klimaschutz und Mobilität

Bei wichtigen Themen wie dem Klimaschutz und dem Zuwachs umweltfreundlicher Mobilität stimmen Mentrup und die Grünen grundsätzlich überein. Die Umsetzung des neuen Klimakonzeptes der Stadt Karlsruhe soll bis 2030 abgeschlossen sein. Über das Tempo, wie schnell die Klimaziele erreicht werden sollen, herrscht noch Uneinigkeit. Nicht alles sei so schnell machbar und finanzierbar, so Mentrup.

Klare Absage zu Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden

Eine Absage erteilte Mentrup den Grünen im Hinblick auf die Zukunft des Flughafens Karlsruhe/Baden-Baden. Die Grünen fordern unter anderem, dass die Stadt aus der Baden Airpark GmbH aussteigt, mit dem Ziel den Flughafen zu schließen.