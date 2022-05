Entscheidung bei Bürgermeisterwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Waldbronn stehen am Sonntag noch zwei Kandidaten auf dem Stimmzettel. Im ersten Wahlgang vor drei Wochen hatte keiner der Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Sechs Männer hatten sich bei der Wahl am 8. Mai um die Nachfolge des parteilosen Bürgermeisters Franz Masino beworben, der nach 13 Amtsjahren seinen Rückzug angekündigt hatte. Zwei der Kandidaten treten nun erneut an. Der parteilose Christian Stalf, der im ersten Wahlgang mit 35,2 Prozent der Stimmen knapp vor dem SPD- Kandidaten Sebastian Haag lag, der 34,6 Prozent erreichte. Das ist ein Unterschied von nicht einmal 40 Stimmen. Die vier Mitbewerber haben ihre Kandidatur zurückgezogen, neue Bewerbungen sind nach Angaben der Kommune nicht eingegangen.