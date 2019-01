In Bruchsal (Kreis Karlsruhe) wird am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe entschärft. Dafür muss der Bereich rund um den Alten Güterbahnhof evakuiert werden.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst aus Stuttgart hat die Bombe bereits gesichert. Die Entschärfungsarbeiten im Bereich der Fundstelle beginnen um 8 Uhr und enden voraussichtlich um 12 Uhr. Kräfte der Polizei gehen von Tür zu Tür um sicherzustellen, dass sich keine Menschen mehr im Sicherheitsbereich befinden.

Evakuietrungsgebiet in Bruchsal Pressestelle Stadt Bruchsal

Auch Wohnhäuser betroffen

Anwohner müssen in einem Umkreis von 300 Metern ihre Häuser verlassen. Wie viele Menschen in dem Bereich leben und arbeiten, war zunächst unklar. In dem Gebiet seien viele Wohnhäuser und Firmen, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem sei ein Gewerbepark betroffen, in dem über Tausend Menschen arbeiten. Die Stadtverwaltung hat im Sportzentrum und im Bürgerzentrum zwei Sammelstellen eingerichtet. Der Schulbetrieb in zwei Schulen und zwei Kindertagesstätten entfällt heute. Für die Kinder wurde eine Notbetreuung im Sportzentrum eingerichtet.

Bahnhof Bruchsal wird gesperrt

Durch die Entschärfungsarbeiten kommt es auch zu Einschränkungen im Bahnverkehr. Nach Angaben der Deutschen Bahn wird der Bruchsaler Bahnhof heute Vormittag gesperrt. Betroffen sind mehrere S-Bahn-Verbindungen. Der Fernverkehr wird umgeleitet.