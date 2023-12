Seit Ende Oktober ist der aus der JVA Bruchsal entflohene Mörder Aleksandr Perepelenko auf der Flucht. Nach ihm wird international gefahndet. Nun soll er sich in Videos zu Wort gemeldet haben.

Gut fünf Wochen ist Aleksandr Perepelenko inzwischen auf der Flucht. Am 30. Oktober flüchtete er bei einer Ausführung aus der JVA Bruchsal an einem Baggersee in Germersheim. Seine Fußfessel fand man kurze Zeit später in der Innenstadt von Germersheim. Seitdem fehlt jede Spur von dem 44-jährigen Mann. Nach ihm wird über die Grenzen Deutschlands hinweg gesucht. Jetzt soll sich der zweifach verurteilte Mörder in Videoclips gemeldet haben.

Entflohener Mörder: Videos an Presse gespielt

Zwei kurze Videoclips soll Perepelenko an die Presse gespielt haben, unter anderem an die "Heilbronner Stimme". Die Clips des 44-jährigen Deutsch-Kasachen sind einmal 9 und einmal 34 Sekunden lang. Laut Zeitung ist darin zu sehen, wie der mutmaßlich Gesuchte in schwarzer Joggingkleidung in einem weißen Raum sitzt. Darin sagt er demnach, dass er ein Justizopfer sei und eine Wiederaufnahme seines Verfahrens erreichen wolle.

Die zuständige Staatsanwaltschaft in Pforzheim bestätigt, dass dem Landeskriminalamt die Videos ebenfalls vorliegen und derzeit geprüft wird, ob die Videos echt sind. Wann und wo die Videos aufgenommen wurden, darüber gibt es derzeit noch keine Details. Darüber hinaus könne man zum Stand der Ermittlungen keine weiteren Informationen geben, so Staatsanwalt Henrik Blaßies.

Entflohener Mörder: Justizministerium BW unter Druck

Vergangene Woche musste die baden-württembergische Justizministerin Marion Gentges (CDU) im Landtag Versäumnisse der Wachleute aus der JVA Bruchsal einräumen. Gentges zufolge hatte es bereits im Jahr 2021 Hinweise auf mögliche Fluchtpläne gegeben. Ein Mithäftling in der JVA Bruchsal habe im Oktober 2021 mitgeteilt, der nun geflohene Mörder habe geäußert, dass es wohl am einfachsten sei, während einer Ausführung zu flüchten. Gegen die Begleiter des in Germersheim entflohenen Mörders laufen demnach nun Disziplinarverfahren.