Polizeistreife schützt verletztes Entenküken

Eine Streife der Polizei in Karlsruhe ist am Mittwochmittag zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen worden. In der Karlsruher Kaiserallee hatten Passanten eine Entenfamilie mit einem verletzten Küken gemeldet. Die Entenmutter mit ihren Küken soll unruhig hin- und hergewatschelt sein. Eines der kleinen Enten war offensichtlich verletzt und konnte der Familie nicht folgen. Die hinzugeeilte Streife sicherte die Entenfamilie ab, bis das Veterinäramt vor Ort eintraf. Die Experten nahmen sich dann schließlich der vier Entenkinder an und kümmerte sich um das verletzte Entlein.