Am Freitag beginnen landesweit die Nachhaltigkeits- und Energiewendetage. An den Aktionstagen beteiligen sich zum Beispiel auch Initiativen und Unternehmen in Karlsruhe, Pforzheim und Bad Herrenalb. In Bad Herrenalb werden vom 18. September bis 8. Oktober Veranstaltungen, Vorträge und Workshops zu den Themen Nachhaltigkeit und Energiewende angeboten. Außerdem wird es zum Beispiel Recycling-Sammelstellen für alte Handys oder Kerzenreste geben. In Karlsruhe gibt es am Wochenende mehrere Veranstaltungen Aktionen, vor allem zum Thema Verkehrswende rund um den sogenannten "Parking Day". In Pforzheim können sich Interessierte beispielsweise ein "Klima-Sparbüchle" abholen mit Tipps zu Klimaschutz und CO2-Sparen.