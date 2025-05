per Mail teilen

Wären Solarpanels auf meinem Dach sinnvoll? Das können Eigenheimbesitzer online mit Hilfe des neuen Energieatlas der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) herausfinden.

Reiner Wirth von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg LUBW erklärt, was der Energieatlas bringt:

Der neue Energieatlas von der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) soll Bürgern, Kommunen, Unternehmen und allen Interessierten helfen herauszufinden, was sie mit erneuerbaren Energien anfangen können. Es geht dabei um die Themen Wind- und Sonnenergie, Biomasse, Wasserkraft, Wärme sowie Netz und Speicher.

Eigentlich gibt es den Energieatlas schon seit zehn Jahren in Baden-Württemberg, er wurde nun aber komplett erneuert und erweitert in einem gemeinsamen Projekt der LUBW und des Umweltministeriums.

Der Bürger kann aus dem Energieatlas für sich selbst und seine Bedürfnisse herausfinden, welche Energien er in seinem Haus nutzen kann.

Neue Funktionen des Energieatlas machen erneuerbare Energien greifbarer

Die neue Version des Energieatlas soll nun benutzerfreundlicher und intuitiver sein. Verschiedene Farben stellen die verschiedenen Energien dar. Interaktive Karten sollen helfen, einen besseren Überblick zu den gewünschten Themen zu bekommen. Der Energieatlas zeigt zum Beispiel, wo welche Windenergieanlagen stehen oder wie der Wärmebedarf von Gebäuden ist. Man kann im Energieatlas auch sehen, welche Flächen sich etwa für Solarparks eignen.

Der Energieatlas ist eine Datenplattform, die regelmäßig aktualisiert wird. Mit den Solarrechnern für Photovoltaik auf Dächern, Parkplätzen oder Agrarflächen kann für die jeweilige Fläche ermittelt werden, wie hoch der mögliche Solarstromertrag ist und welche Kosten dabei entstehen würden.

Ziel war es, den Energieatlas so intuitiv wie möglich zu gestalten.

Auch Kommunen können den Energieatlas nutzen

Neu ist auch die Gebietsauswertung, die für Gemeinden, Landkreise, Regionen oder Regierungsbezirke die größten Potenziale an erneuerbaren Energien aufzeigt. Dabei ist immer auch ein Wirtschaftlichkeitsrechner, der angibt, ob potenzielle Investitionen lohnend wären. Mit dem Energieatlas kann man etwa auch herausfinden, wo in Baden-Württemberg Wasserkraftanlagen betrieben werde und welche Leistung sie erbringen oder wie viele Windenergieanlagen es in Karlsruhe gibt.