Mit insgesamt zehn Rennen wird am Freitag die Große Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim fortgesetzt. Wegen der strengen Corona-Sicherheitsvorkehrungen dürfen sich pro Tag zeitgleich nur 500 Personen auf dem Gelände aufhalten. Sportlicher Höhepunkt der Großen Woche ist der Longines Große Preis von Baden am Sonntag. Allein dieses Rennen ist mit 175.000 Euro Preisgeld dotiert.