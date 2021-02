Endlich wieder Sonne, endlich kein Regen mehr - viele Karlsruher wollten am Donnerstag nur eins: raus um jeden einzelnen Sonnenstrahl zu genießen, beispielsweise im Schlossgarten.

Wochenlang zeigte sich der Himmel über Karlsruhe wolkenverhangen und grau. Die heftigen Niederschläge unterstützen die gedämpfte Stimmung - noch dazu der andauernde Lockdown. Mit den ersten Sonnenstrahlen des Tages zog es am Donnerstag viele Karlsruher raus.

Kinder auf Tretrollern machten die Wege durch den Schlossgarten mit ihren Eltern unsicher, genauso wie zahlreiche Jogger und Spaziergänger. Der Kaffee zum Mitnehmen ist an diesem Tag ein Begleiter für viele, die ein paar Stunden dem Lockdown entfliehen und die Sonne genießen wollen.

Auch die ersten Blüten lassen sich blicken. Die Narzissenstengel schießen in die Höhe und der ein oder andere Krokus zeigt sich schon in voller Pracht. Und alle sind sich an diesem Tag in Karlsruhe einig - das Wetter kann gerne noch ein paar Tage so bleiben!