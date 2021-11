Abschluss des Jubiläumsjahres der badischen Landeskirche

Die badische Landeskirche hat am Reformationstag die Feierlichkeiten zu ihrem 200. Jubiläum beendet. Unter dem Motto "… und in Zukunft" diskutierten am Nachmittag Vertreterinnen und Vertreter aus Kirche und Gesellschaft in Freiburg, anschließend fand ein ökumenischer Gottesdienst mit Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh statt. Das Motto stammt aus der Unionsurkunde von 1821. Damals hatten sich die reformierten und lutherischen Gemeinden in Baden zur evangelischen Landeskirche Baden zusammengeschlossen.