Die Schlosslichtspiele in Karlsruhe neigen sich dem Ende: Am Sonntag werden die letzten Shows gezeigt. Auch in diesem Jahr waren die Lichtspiele ein Besuchermagnet.

Die letzte Show der Schlosslichtspiele in Karlsruhe steht vor der Tür. Am Sonntag werden zum letzten Mal Lichtshows auf dem Schloss gezeigt. Auch in diesem Jahr war die kostenlose Veranstaltung wieder ein Besuchermagnet. Schlosslichtspiele Karlsruhe: Programm der letzten Show Am letzten Abend zeige man die beliebtesten Shows, so Martin Wacker von der Karlsruhe Marketing und Event Gmbh (KME). Die Shows starten um 20:15 Uhr mit einem Ausschnitt des Konzerts von Kraftwerk, dass Mitte August am Karlsruher Schloss stattgefunden hatte. Im Fünf-bis 15-Minuten-Takt werden dann noch 16 weitere Lichtprojektionen gezeigt. Die letzte Show beginnt laut Veranstalter um 23:10 Uhr. Welche Shows am Sonntag sonst noch ein letztes Mal für dieses Jahr gezeigt werden, steht im offiziellen Programm der Schlosslichtspiele. Besuchermagnet Schlosslichtspiele Karlsruhe Die Karlsruher Marketing und Event GmbH (KME) sprach von einem großen Erfolg der Schlosslichtspiele in diesem Jahr. Der erste Samstag im September sei der erfolgreichste Tag der Schlosslichtspiele seit ihrem Beginn im Jahr 2015 gewesen. Chef-Organisator Martin Wacker spricht auf Nachfrage des SWR von Dankbarkeit mit Blick auf das letzte Wochenende. "Wir denken auch an den großen Ideengeber Peter Weibel, der vor dieser Spielzeit verstorben ist", so Wacker. Wir blicken voller Dankbarkeit auf das letzte Wochenende. Vor allem das Wetter habe in den vergangenen Wochen gut mitgespielt. "Wir hatten eine ganz tolle Spätsommerphase und so konnten sich viele Menschen vor dem Karlsruher Schloss treffen." Ära der Schlosslichtspiele bringt zwei Millionen Besucher Martin Wacker geht davon aus, dass beim ausknipsen der Beamer am Sonntagabend 280.000 Menschen die Schlosslichtspiele in diesem Jahr besucht haben. Und die Zwei-Millionen-Marke habe man auch geknackt: Seit dem Start der Schlosslichtspiele 2015 haben laut Wacker über zwei Millionen Menschen die Lichtprojektionen auf dem Schloss gesehen.