Das Karlsruher Energieunternehmen EnBW will ab Anfang kommenden Jahres 100 Schnellladestandorte bei Filialen von Rewe und Penny in ganz Deutschland in Betrieb nehmen. Mit bis zu 300 Kilowatt könnten E-Auto-Fahrer innerhalb von fünf Minuten Strom für 100 Kilometer laden. Pro Standort soll es dann zwölf Lademöglichkeiten geben. Bis 2025 will die EnBW insgesamt rund 2.500 Lade-Standorte bundesweit in Betrieb nehmen.