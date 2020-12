Die EnBW und das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) wollen beim Geothermiekraftwerk in Bruchsal eine Pilotanlage zur Gewinnung von Lithium aus Tiefengeothermiewasser einrichten. Das Projekt wird vom Bund mit 2,7 Mio Euro unterstützt.

Im Labor funktioniert das Verfahren bereits, meldeten KIT Wissenschaftler im Sommer. Jetzt kommt die Pilotanlage in Bruchsal, die theoretisch bis zu 800 Tonnen Lithium im Jahr fördern könnte.

Bruchsaler Tiefenwasser enthält reichlich Lithium

Das in Bruchsal erbohrte Wasser enthält so viel Lithium, dass in rund 40 Minuten die Menge Lithium für eine Tesla-Batterie zusammen käme, oder bereits in zwei Minuten die Menge für ein E-Bike. So könnte die Geothermie-Anlage in Bruchsal im Jahr eine Lithiummenge fördern, die ausreichend wäre für die Produktion von etwa 20.000 Batterien