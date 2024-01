Der Karlsruher Energieversorger EnBW will gegen den Billig-Stromanbieter Stromio klagen. Dieser hatte zahlreichen Kunden kurzfristig gekündigt. Der Stromanbieter Stromio hatte im Dezember Lieferungen eingestellt und begründete das mit einer "Preisexplosion an den europäischen Energiehandelsplätzen". Als so genannter Grundversorger hatte die EnBW in Karlsruhe die Stromlieferung der mehr als 40.000 betroffenen Haushalte übernommen. Die benötigten Strommengen müssten aber jetzt zu deutlich gestiegenen Preisen beschafft werden. Das führe zu Mehrkosten und sei aus Sicht der EnBW rechtswidrig. Zudem seien die Kündigungen der Kunden unwirksam. Der Konzern will jetzt auf Aufwendungsersatz klagen.